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Грузинский фильм, спродюссированный Дэвидом Линчем, выходит в прокат в США

Грузинский фильм, спродюссированный Дэвидом Линчем, выходит в прокат в США

Картина "Другой я" режиссера из Грузии Гиги Агладзе 4 февраля выходит в прокат в США и Канаде. Продюсером ленты выступил культовый режиссер Дэвид Линч.

Главную роль исполнил британский актер Джим Стерджесс, известный по фильмам "Облачный атлас", "Через вселенную", "Геошторм".

В центре сюжета драмы - теряющий зрение молодой архитектор. Болезнь, стремительно лишающая его зрения, дает возможность герою больше узнать о себе и мире, в котором он живет.

Часть съемок проходила в Грузии.

Отметим, что Гига Агладзе является президентом представительства Фонда Дэвида Линча в Грузии.

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