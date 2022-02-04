Телеканал Deutsche Welle продолжает работать в России вопреки запрету

4 фев. 11:54

Немецкий телеканал Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на предписание свернуть работу 09:00 (мск) пятницы.

Несмотря на это, в Москве, в частности, Deutsche Welle по-прежнему можно смотреть в кабельных сетях МГТС и в некоторых отелях, передает РИА Новости.

Кроме того, телеканал можно посмотреть в прямом эфире на сайте медиакомпании, который по-прежнему доступен на территории России.

Напомним, ранее комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии. В ответ министерство иностранных дел России сообщило об остановке работы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) и аннулировании аккредитации всех сотрудников ее российского бюро. Кроме того, МИД РФ собирается инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.