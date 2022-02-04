В России выявили свыше 168 тыс новых случаев коронавируса

4 фев. 11:52

За минувшие сутки в России выявлен 168 201 новый случай коронавируса - максимум с начала пандемии.

Больше всего новых случаев заражения в Москве - 25 019, Санкт-Петербурге - 21 832, Московской области - 11 255. В Ставропольском крае новых случаев 1 611, в Краснодарском крае - 2 912, в Дагестане - 823, в Крыму - 751, в Чечне - 481, в Кабардино-Балкарии - 348, в Адыгее - 412, в Карачаево-Черкесии - 317, в Ингушетии - 305, в Северной Осетии - 205.

Общее число инфицированных в России достигло 12 452 765 человек.

Госпитализированы за сутки 17 798 человек, на 0,03% больше, чем накануне. Выздоровели за сутки 58 449 человек, за все время - 10 449 181 человек.

Умерли за сутки 682 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 334 039.