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Парламентская оппозиция Армении капитулировала до выборов президента

Андрей Петров специально для "Вестника Кавказа"
Парламентская оппозиция Армении капитулировала до выборов президента

Парламентские оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" отказалась выставлять кандидата на пост президента Армении. 

Уточняется, что фракции сочли выдвижение нецелесообразным.

"Мы обсудили целесообразность выдвижения кандидата, но в сложившейся ситуации считаем неприемлемым и неправильным даже косвенное участие и легитимацию этих выборов. Фракции "Армения" и "Честь имею" приняли решение никоим образом не участвовать в президентских выборах", - говорится в заявлении партии.

Как отметил главный редактор "Вестника Кавказа" Андрей Петров, решение националистов из "партии войны", сидящих в парламенте под вывесками политических блоков "Армения" и "Честь имею", было ожидаемым. "Глобальная задача команды идеологов армянского национализма Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна состоит в том, чтобы вернуть своих лидеров во власть. Для этого требуется всеми возможными путями ослаблять власть команды премьер-министра Никола Пашиняна. При этом никаких особых инструментов у националистов нет – 2021 год показал, насколько низка их поддержка среди населения. Организовать значительные митинги против пашиняновского режима им не удалось, на выборах они получили по большей части протестные голоса, а в итоге добились лишь 36 мест (одной трети) в парламенте, которые ни на что влиять не могут", - напомнил он.   

"В связи с этим им остается лишь действовать по сценарию бойкота ключевых государственных решений, проходящих через парламент. Смысл сценария в том, чтобы формально понизить легитимность таких решений, в том числе легитимность процедуры избрания президента Армении. Если бы оппозиция выдвинула своего кандидата и участвовала в голосовании (неизбежно проиграв двукратно превосходящей ее по численности фракции "Гражданского договора"), тогда процедура прошла бы в полностью стандартном, протокольном ключе и команда Пашиняна могла бы подчеркивать, что президент был избран с соблюдением всех норм. Теперь же оппозиция сможет утверждать, что не все нормы были соблюдены, поскольку "Гражданский договор" участвовал в голосовании и избрал Ваагна Хачатуряна в одиночку", - пояснил Андрей Петров. 

"Разумеется, это довольно слабый аргумент и никакой выгоды такой бойкот националистам Кочаряна и Саргсяна не принесет. Здесь они действуют скорее из соображений снижения репутационного вреда для себя – мол, если мы не можем противостоять чему-то, то хотя бы в этом не участвуем – но на деле это же просто демонстрация собственной слабости. Будь в парламентской оппозиции настоящие профессиональные политики, они бы выдвинули яркого кандидата и занялись его продвижением в информационном поле – да, понимая, что выборы в парламенте они все равно проиграют, но показывая, что у режима Никола Пашиняна есть какая-то альтернатива. Профессиональных политиков ни в блоке "Армения", ни в блоке "Честь имею" нет, как и ярких фигур в принципе, потому сдача ими процедуры выборов президента без боя была неизбежной", - заключил главный редактор "Вестника Кавказа".

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