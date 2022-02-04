В горах Сочи 4 февраля ожидается сход снежных лавин. Об этом говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Согласно прогнозу синоптиков, с 18:00 4 февраля до 18:00 5 февраля в горах Сочи выше 500 метров будет лавиноопасно.
Спасатели призывают жителей и гостей города не выходить в горы во время снегопада.
В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за снега
В горах Сочи 4 февраля ожидается сход снежных лавин. Об этом говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
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