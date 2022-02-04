В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за снега

4 фев. 11:30

В горах Сочи 4 февраля ожидается сход снежных лавин. Об этом говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.



Согласно прогнозу синоптиков, с 18:00 4 февраля до 18:00 5 февраля в горах Сочи выше 500 метров будет лавиноопасно.



Спасатели призывают жителей и гостей города не выходить в горы во время снегопада.