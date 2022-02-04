Посол: Лондон хочет возобновить диалог с Москвой

4 фев. 11:27

Великобритания заинтересована в возобновлении политического диалога с Россией, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, пишет РИА Новости.

Посол отметил, что взаимоотношения двух стран мало изменилось за последнее время, в сфере экономики и гуманитарных связей наблюдаются позитивные тенденции. "Однако до сих пор мы имели практически нулевые отношения на уровне политики и отношений с государственными инстанциями. Но сейчас я вижу, что у британской стороны есть определенное желание возобновить политический диалог", - сказал Келин.

Он добавил, что некоторые визиты уже состоялись, другие планируются - на середину февраля запланированы визиты глав МИД и минобороны Британии в Москву. "В принципе, это хороший знак – лишь бы они привели к чему-то полезному", - заключил российский посол.