Азербайджан и Иран создадут коридор "Персидский залив - Черное море"

4 фев. 11:15

Заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари заявил, что Тегеран консультируется с Азербайджаном по заключению соглашения о коридоре "Персидский залив – Черное море".

Он отметил, что очередной раунд переговоров планируется провести в Софии в апреле-мае, когда текст соглашения будет готов для подписания.

"Идет неформальная подготовка с послами стран-участниц соглашения в Тегеране и других соответствующих столицах, так что, даст Бог, вскоре мы увидим появление важного транспортного коридора с различными маршрутами для облегчения торговли между странами региона и внешним миром", - приводит слова Сафари Iran.ru.

Напомним, новый транспортный коридор, который свяжет Персидский залив с Черным морем через Иран, Азербайджан и Грузию, был запущен в тестовом режиме в декабре 2021 года. В рамках транзитного маршрута из Ирана в течение четырех месяцев отправляются пилотные грузы для доставки иранских товаров в Азербайджан через границу Астары, а также в страны Восточной Европы через порты Грузии на Черном море.