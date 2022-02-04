Российские автоконцерны уйдут из Казахстана?

4 фев. 11:14

Российские автоконцерны могут прекратить деятельность в Казахстане. Это связано с отменой республиканским руководством защиты местных производств от импорта.

Как пишут "Ведомости", со ссылкой на заявления представителей участников отрасли., производителей автомобилей беспокоит намерение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пересмотреть ставки утилизационного сбора на автомобили.

Ранее сообщалось, что пересмотр ставок утильсбора должен пройдет в феврале. Отмена же утильсбора уравняет цены местных автопроизводителей и импорта при том, что затраты на доставку и сборку машинокомплектов будут по-прежнему включены в себестоимость автомобилей, что скажется на конкурентоспособности.