В Польшу прилетели десантники из США

4 фев. 11:10

Передовая группа по размещению дополнительных войск США приехала в Польшу. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Идет подготовка к приему основных сил бригадной боевой группы из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Передовая группа уже в Польше", - поведал глава Минобороны.



Всего в рамках наращивания военного присутствия США в Восточной Европе в страну прибудут 1,7 тыс солдат.



Накануне новостной авиационный портал Airlive сообщил, что первый военно-транспортный самолет с Boeing C-17 военными США вылетел в Европу в рамках переброски сил в регион в связи с ситуацией на границе российско-украинской границе.

Напомним, ранее на этой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США в скором времени отправят в Румынию, Польга и Германию дополнительные силы.