Владелица Peugeot устроила ДТП на Ставрополье

4 фев. 11:04

Один человек пострадал в результате аварии в Ставрополе, информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сообщается, что девушка за рулем автомобиля Peugeot 307 травмировала ногу в ДТП на дороге в Ставрополе. Они госпитализирована.

Установлено, что в иномарку врезался автомобиль Ford Fusion, водитель которого, выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу Пежо. Водитель Форда в ДТП не пострадал.

По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.