Россияне смогут проводить публичные слушания на "Госуслугах"

4 фев. 10:52

На портале "Госуслуг" теперь можно будет проводить публичные слушания с участием жителей муниципальных образований. Постановление о порядке использования портала для организации и проведения таких слушаний подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Принимать участие в слушаниях смогут все жители с подтвержденной учетной записью. Принятые решения будут публиковаться на портале, а местные власти смогут представить их мотивированное обоснование.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства, сказано, что с помощью "Госуслуг" жители теперь смогут заранее узнавать о дате и времени проведения слушаний, а также знакомиться с материалами, вынесенными на обсуждение, например с проектом местного бюджета или стратегии социально-экономического развития муниципалитета.