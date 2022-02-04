Почти 1 млрд рублей за две недели получили россияне в виде кешбэка по турам

4 фев. 10:40

Россияне с начала действия нового этапа программы кешбэка за туры по стране получили около 1 млрд рублей, рассказали в Ростуризме.

"На сегодня порядка 200 тыс. туристов уже приобрели туры и проживание в отелях на более чем 5 млрд рублей. Суммарно на карточки "Мир" туристам вернулся уже почти 1 млрд рублей", - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, спрос на программу кешбэка в этом году в два раза по сравнению с предыдущими этапами, а продажи туров по России выросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"У нас в этом году на программу выделено 5 млрд рублей, из которых часть средств предусмотрена на текущий этап. А часть будет направлена на осенний этап программы. Поэтому мы советуем поторопиться", - указала глава ведомства. Весенний этап программы кешбэка за туры может быть завершен досрочно в случае окончания выделенных на нее средств.

Спросом в рамках программы пользуются туры на горнолыжные курорты Сочи, Алтая и Южного Урала, экскурсионные программы на Кубань, в Крым, Калининградскую область, санаторно-оздоровительный отдых в Сочи, Крыму, Кавминводах.