Член АУЕ из Адыгеи предстанет перед судом

4 фев. 10:20

В отношении 31-летнего жителя Адыгеи, который является участником запрещенной в России экстремистской организации "Арестантское уголовное единство", пропагандирующей тюремную культуру с 2012 года, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по республике

"Подозреваемый предпринял активные действия по склонению, вербовке и иному вовлечению своего знакомого к участию в деятельности движения, а именно неоднократно проводил с ним беседы, в которых обосновывал и оправдывал деятельность "Арестантского уголовного единства", разъяснял цели движения", - сказано в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по материалам проверок, поступивших из управления ФСБ РФ по Адыгее.