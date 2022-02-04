Владимир Путин прибыл в Пекин

4 фев. 10:16

Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин, программа первого с начала пандемии визита рассчитала на один день, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Российский лидер примет участие в российско-китайских переговорах, затем проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином с глазу на глаз за рабочим обедом. Вечером 4 февраля будет присутствовать в качестве гостя на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Переговоры лидеров России и Китая, как ожидается, будут посвящены всестороннему рассмотрению ключевых вопросов двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. По итогам ожидается подписание солидного пакета (около 15) межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, которые "будут способствовать дальнейшему развитию отношений в разных областях между РФ и Китаем", добавил Ушаков.

Также Путин и Си Цзиньпин планируют принять совместное заявление о международных отношениях в новую эпоху, в котором "будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая вопросы безопасности".