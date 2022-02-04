Макрон едет в Россию и на Украину

4 фев. 10:13

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию в понедельник, 7 февраля. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

На следующий день глава французского государства отправится на Украину, передает France-Press.

Напомним, 3 февраля состоялся третий за неделю телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. В ходе переговоров главы государств обсудили гарантии безопасности и ситуацию вокруг Украины.

Также накануне Макрон пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В рамках разговора стороны поговорили о противодействии вызовам безопасности, активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и согласованы дальнейшие совместные шаги по поддержанию стойкости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия.