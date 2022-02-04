Школы Ставрополья полностью продезинфицируют

4 фев. 10:11

Масштабную дезинфекцию всех общеобразовательных учреждений проведут в Ставропольском крае, сообщил министр образования края Евгений Козюра.

Уточняется, что обработка начнется 10 февраля. "С министерством ЖКХ края плотно работаем по данному вопросу. Проведен мониторинг, есть данные об общем количестве школ и всех площадей. С 10 февраля, когда школьники уйдут на каникулы, все общеобразовательные организации края будут обработаны [дезинфицирующими средствами]. Также подадим предложения по обработке детских садов", - сказал он на площадке Центра управления регионом.