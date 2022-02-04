Кто представит Южный Кавказ на Олимпиаде в Пекине

4 фев. 10:00

Сегодня в Пекине официально откроются XXIV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония пройдет на Национальном стадионе столицы Китая.

Соревнования Олимпиады пройдут на 25 объектах, расположенных в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Спортсмены разыграют медали в 7 видах спорта, в 109 дисциплинах. Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоупстайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Азербайджан на зимней Олимпиаде в Пекине представят фигуристы Екатерина Рябова и Владимир Литвинцев, который будет знаменосцем на церемонии открытия Игр. Оба спортсмена поборются за медали в одиночном катании.

Что касается сборной Грузии, то республика в этом году поставила рекорд по числу спортсменов, участвующих в Зимней Олимпиаде. В Пекине Грузию представят сразу девять олимпийцев. Рекорда удалось добиться благодаря победам грузинских фигуристов, взявшим лицензии на все четыре компонента соревнований в фигурном катании.

В мужском одиночном катании Грузию будет представлять Морис Квителашвили, в женском одиночном – Анастасия Губанова, в спортивных парах Лука Берулава-Карина Сафина, в спортивных танцах Георгий Ревия-Мария Казакова. Также на Олимпиаду поедет саночник Саба Кумариташвили и горнолыжники Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе. Знаменосцами назначены Морис Квителашвили и Нино Циклаури.

Армению в Пекине представят шестеро спортсменов, четверо из них лыжники - Микаэл Микаэлян, Катя Галстян, Ангелина Мурадян (бег на лыжах) и Арутюн Арутюнян (горные лыжи). Также Армению в фигурном катании представит пара фигуристов Тина Карапетян и Симон Сенекал.

От Турции на Игры отправились лыжники Фатих Арда Ипчиоглу, Беркин Уста, Озлем Чарыкджыоглу, Айшенур Думан, Озлем Джерен Дурсун и Юсуф Эмре Фырат, а также конькобежец Фуркан Акар. Иран на Олимпиаде будут представлять горнолыжники Ахмади Атефех и Хусейн Саве-Шешмаки.

Если брать весь Кавказ в целом, то самая большая делегация - 215 человек - прибыла в Пекин из России, которая вновь выступит в статусе команды Олимпийского комитета РФ. Российские спортсмены из-за допинговых санкций участвуют без права использования национальных флага и гимна. В честь побед, как и на летней Олимпиаде в Токио 2020 года, будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.