В Еврокомиссии рассказали, как позиция России по Украине может сказаться на "Северном потоке-2"

4 фев. 9:59

Запуск "Северного потока-2" будет зависеть от действий России. Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в совместном интервью газетам Les Echos и Handelsblatt.

Она отметила, что газопровод должен оставаться в санкционном списке.

"В этом остром кризисе все будет зависеть от позиции России. <...> РФ оказывает военное давление на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия на нас [ЕС]. Поэтому "Северный поток - 2" нельзя исключать из санкционного списка, это совершенно ясно", - цитирует Урсулу фон дер Ляйен ТАСС.

Напомним, строительство "Северного потока-2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые проходят по дну Балтийского моря. По ним газ будет поставляться в Германию через морские территории России, Финляндии, Швеции и Дании.