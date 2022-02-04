Кадыров поблагодарил Москву за возрождения АПК в Чечне

4 фев. 9:50

Государственная поддержка помогла фермерам и индивидуальным предпринимателям Чечни возродить сельское хозяйство, констатировал глава региона Рамзан Кадыров

По его словам, сегодня АПК устойчиво развивается во всех районах. "Принятые меры позволяют обеспечить жителей региона экологически чистой, качественной продукцией, налажены поставки и в другие регионы страны", - сказал Кадыров на встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

Также в ходе переговоров обсуждались вопросы развития АПК региона, в том числе вопросы восстановления внутрихозяйственной мелиоративной сети, комплексного развития сельских территорий, и господдержки аграриев.