Кубанские бобслеисты Кондратенко и Пушкарев не летят на Олимпиаду из-за COVID-19

4 фев. 9:38

Бобслеисты Василий Кондратенко и Алексей Пушкарев не смогут участвовать в Олимпиаде в Пекине, их тесты на коронавирус остаются положительными.

"К сожалению, тесты у Василия Кондратенко и Алексея Пушкарева по-прежнему положительные. Вчера был крайний срок сдачи - 120 часов до вылета 7 февраля", - рассказала президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

Пушкарев и Кондратенко входят в сборную России и представляют Краснодарский край, в конце января они были включены в окончательный состав команды на зимние Игры, однако вскоре сдали тесты на ковид, которые оказались положительными.

По словам Аникиной, 7 февраля вместо кубанцев в Пекин полетят запасные разгоняющие - Владислав Жаровцев и Алексей Зайцев, пишет ТАСС.