Каковы шансы России выиграть медальный зачет на Олимпиаде-2022?

4 фев. 9:30

По прогнозам аналитиков, вероятность того, что Олимпийская команда России займет первое место по итогу зимних Игр в Пекине оценивается в 6%.

"Вероятностью 70% букмекеры оценили шансы Норвегии. Дальше идут Германия – 7%, Россия – 6%, Канада, США и Нидерланды – по 5%", - рассказал эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Артем Слицкий, пишет "Интерфакс".

По общему количеству наград Россия имеет большие шансы - 8%, в то время как Норвегия - 75%. На третье место аналитики ставят Германию - 6%.

Слицкий добавил, что сборная России характеризуется как "одна из самых разносторонних команд".

Букмекеры оценили вероятность, что сборная России завоюет на Олимпиаде как минимум 10 золотых медалей в 58%. На предыдущей зимней Олимпиаде россияне взяли 2 золота.