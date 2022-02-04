Ставрополь приглашает на ярмарку выходного дня

4 фев. 9:02

Завтра, 5 февраля, на улице Васильева, 35/1 в Ставрополе развернется сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Торговая площадка будет работать с 8 до 16 часов.

Местные товаропроизводители со всего края предложат покупателям большой выбор овощей, фруктов, меда, колбасных изделий, живой рыбы, бакалеи.

По данным пресс-службы администрации краевой столицы, в минувшую субботу ассортимент ярмарки оценил глава города Иван Ульянченко. "Ассортимент действительно впечатляет. Цены тоже производители стараются держать ниже рыночных", - поделился он в Instagram.