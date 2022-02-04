"Ни денег, ни времени": россияне о том, почему не переходят на здоровое питание

4 фев. 8:23

Переходу россиян на здоровое питание мешает отсутствие свободного времени и денег, говорится в исследовании, проведенном сервисом "Зарплата.ру".

Так, согласно опросу, времени на приготовление полезных блюд не хватает у 42% респондентов, денег – у 24%. На нехватку достоверной информации пожаловались 9%, столкнулись со сложностями в выборе компании для покупки готовых боксов с полезной едой на каждый день - 7%.

Исследование проводилось в период с 26 января по 2 февраля среди 1 670 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.