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В Германии призвали не давить на Россию "Северным потоком-2"

В Германии призвали не давить на Россию &quot;Северным потоком-2&quot;

Использование "Северного потока-2" в качестве средства давления на Россию было бы неправильным решением, заявил эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

По его словам, это бы нанесло еще больший внешнеполитический вред. "Использование энергоносителей как политического оружия было бы как раз тем, в чем правительство ФРГ и администрация США обвиняют Россию и за что грозят санкциями", - приводит слова парламентария ТАСС.

Контре подчеркнул, что верным было бы запустить газопровод, что стало бы столь срочно необходимым сигналом разрядки. "Отказ от "Северного потока-2" стал бы глупым нанесением ущерба собственной экономике", - подчеркнул он.

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