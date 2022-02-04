В Германии призвали не давить на Россию "Северным потоком-2"

4 фев. 8:07

Использование "Северного потока-2" в качестве средства давления на Россию было бы неправильным решением, заявил эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

По его словам, это бы нанесло еще больший внешнеполитический вред. "Использование энергоносителей как политического оружия было бы как раз тем, в чем правительство ФРГ и администрация США обвиняют Россию и за что грозят санкциями", - приводит слова парламентария ТАСС.

Контре подчеркнул, что верным было бы запустить газопровод, что стало бы столь срочно необходимым сигналом разрядки. "Отказ от "Северного потока-2" стал бы глупым нанесением ущерба собственной экономике", - подчеркнул он.