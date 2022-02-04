Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию

4 фев. 7:38

Турецкий парламент в четверг ратифицировал Шушинскую декларацию "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

Внесенная на обсуждение в Комиссию по иностранным делам за подписью спикера парламента Мустафы Шентопа Шушинская декларация получила высокую оценку Комиссии и былапередана для обсуждения в парламенте в качестве исторически важного документа. За принятие документа проголосовали 266 депутатов.

Ранее сообщалось, что парламент Азербайджана 1 февраля вынес на обсуждение и принял законопроект "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

