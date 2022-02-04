Турецкий парламент в четверг ратифицировал Шушинскую декларацию "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".
Внесенная на обсуждение в Комиссию по иностранным делам за подписью спикера парламента Мустафы Шентопа Шушинская декларация получила высокую оценку Комиссии и былапередана для обсуждения в парламенте в качестве исторически важного документа. За принятие документа проголосовали 266 депутатов.
Ранее сообщалось, что парламент Азербайджана 1 февраля вынес на обсуждение и принял законопроект "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".
Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию
Турецкий парламент в четверг ратифицировал Шушинскую декларацию "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".
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