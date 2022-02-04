Детей-сирот будет заселять в малоэтажки на Ставрополье

4 фев. 6:45

В ходе совещания по вопросу обеспечения жильем детей-сирот, проведенного главой Ставропольского края Владимиром Владимировым, прозвучало, что в 2022 году планируется вручить ключи от домов еще 323 очередникам путем приобретения жилья и строительства нового. В том числе в нынешнем году начнется возведение домов еще для 433 детей-сирот со сдачей в 2023-м.

"Обеспечение жильем детей-сирот – одна из ключевых социальных задач, для всех она должна быть постоянным приоритетом. Каждый ответственный должен иметь четкий план действий", - приводит слова Владимирова пресс-службы губернатора СК.

Планируется, что это будет малоэтажное строительство – по восемь квартир на дом.