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Минобороны РФ начало вакцинировать подростков от ковида

Минобороны РФ начало вакцинировать подростков от ковида

Минобороны России начало массово вакцинировать воспитанников довузовских учебных учреждений от коронавируса, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"В Минобороны России приступили к массовой вакцинации воспитанников суворовских, нахимовских военно-морских училищ, президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц МО РФ", - говорится в сообщении военного ведомства.

Для иммунизации используется вакцина "Гам-Ковид-Вак-М", зарегистрированная Минздравом РФ в ноябре 2021 года.

Уточняется, что вакцинация проводится исключительно с согласия родителей, а с 15 лет только при наличии собственного письменного информированного добровольного согласия подростка и при отсутствии у него медицинских противопоказаний.

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