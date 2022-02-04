Президент Бразилии приедет в Москву 14 февраля

4 фев. 4:30

Президент Бразилии Жаир Болносару планирует приехать в Москву 14 февраля. Об этом рассказали в министерстве иностранных дел республики.

В ведомстве уточнили, что визит бразильского лидера в российскую столицу продлится до 17 февраля, передает РИА Новости.

Напомним, в декабре 2021 года президент Бразилии Жаир Болносару заявил, что приедет в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Тогда он подчеркнул, что этот визит представляет интерес для обоих государств, а также сообщил о намерении "углублять отношения с Россией".