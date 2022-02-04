Ташкент обзавелся новыми электробусами

4 фев. 5:25

В Ташкент поступили новые 20 электробусов, сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.

"1 февраля текущего года в АО "Ташшахртрансхизмат" доставили 20 экологичных, комфортных во всех отношениях и современных электробусов "ZK6126BEVG", выпущенных компанией "YUTONG BUS СО, LTD". Эти новые, современные и удобные электробусы в ближайшее время начнут обслуживать маршруты", - сказано в сообщении.

Отмечается, что транспорт приспособлен к жаркому и пыльному климату республики. В данный момент работники АО "Ташшахртрансхизмат" прорабатывают маршруты для автобусов.

Помимо электробусов, Ташкент получил 10 зарядных станций. Транспортная компания объявила о появлении специальной рабочей группы, которые проследит за состоянием электробусов.