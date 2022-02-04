Сборная Ирана по вольной борьбе не приедет на турнир в США из-за визы

4 фев. 0:37

Сборная Ирана по вольной борьбе приняла решение не приезжать на турнир в США из-за отказа в визе шести членам сборной. Об этом заявили в Федерации борьбы Ирана.

В письме, отправленном главе Федерации борьбы США Брюсу Баумгартнеру, глава Федерации борьбы Ирана Алиреза Дабир с сожалением сообщил, что иранская национальная сборная по вольной борьбе не примет участия в соревнованиях.

Он посетовал на то, что американские власти пошли на эту меру, несмотря на подготовку членов иранской команды и представление всех необходимых документов.

Дабир пояснил, что США отказали в визах двум борцам, тренеру, главе команды, олимпийскому судье Федерации борьбы Ирана и ему самому, поэтому Федерация была вынуждена отменить поездку, передает агентство IRNA.