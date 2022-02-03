Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном

3 фев. 23:50

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Продолжили диалог с @EmmanuelMacron по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата", - поведал украинский лидер на своей странице в социальной сети Instagram.

Он также сообщил, что в ходе беседы были согласованы дальнейшие совместные шаги по поддержанию стойкости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия.

Напомним, ранее сегодня состоялся третий за неделю телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. В ходе переговоров главы государств обсудили гарантии безопасности и ситуацию вокруг Украины.