США приступили к переброске военных в Европу

3 фев. 23:33

В четверг, 3 февраля, первый военно-транспортный самолет с Boeing C-17 военными США вылетел в Европу в рамках переброски сил в регион в связи с ситуацией на границе российско-украинской границе.

Воздушное судно с 18-м воздушно-десантным корпусом на борту вылетело из "Форта-Трэгга", сообщает новостной авиационный портал Airlive.

Накануне февраля командование США начало перебрасывать дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию на фоне обстановки в Европе и действий России вблизи границы Украины.