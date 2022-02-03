США приступили к переброске военных в Европу

В четверг, 3 февраля, первый военно-транспортный самолет с Boeing C-17 военными США вылетел в Европу в рамках переброски сил в регион в связи с ситуацией на границе российско-украинской границе.
Воздушное судно с 18-м воздушно-десантным корпусом на борту вылетело из "Форта-Трэгга", сообщает новостной авиационный портал Airlive.
Накануне февраля командование США начало перебрасывать дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию на фоне обстановки в Европе и действий России вблизи границы Украины.