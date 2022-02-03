Кадеты в Ингушетии будут изучать дайвинг

3 фев. 22:58

Курсантов Горского кадетского корпуса в Ингушетии будут готовить к службе на подводных лодках, для этого с ними будут проводить занятия по дайвингу. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.

"На территории Горского кадетского корпуса имени А. Д. Цароева строится новый плавательный бассейн. Возведение его началось еще летом прошлого года, а открытие, по данным подрядной организации, планируется в мае текущего", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в ближайшее время также планируется приобретение подводного снаряжения для обучения курсантов дайвингу.