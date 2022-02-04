Катар отказывается от нормализации отношений с Израилем 

Несмотря на укрепление связей с США, Катар по-прежнему не желает присоединяться к усилиями других региональных держав по восстановлению официальных отношений с Израилем, пишет Middle East Eye.

Министр иностранных дел Катара Шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани в среду исключил возможность нормализации связей между своей страной и Израилем. В интервью новостному порталу The Axios он пояснил, что Доха поддерживала отношения с Израилем, ”когда были перспективы достижения мира”, но его страна ”утратила надежду” после войны в Секторе Газа в 2008-2009 годах.

Он добавил, что Катар будет поддерживать ”рабочие контакты”, чтобы оказывать поддержку палестинскому народу, но ему сложно представить себе присоединение к Авраамскому договору ”в отсутствие подлинной приверженности решению в рамках подхода ”два государства для двух народов””.

В последнее время Катар стал опорой американского президента Джо Байдена в регионе, поскольку связи с другими партнерами Вашингтона из Персидского залива, в частности, с Саудовской Аравией и ОАЭ ослабли из-за разногласий по поводу войны в Йемене, отношений с Китаем и убийством журналиста Middle East Eye и Washington Post Джамаля Хашшоги, которое инкриминируют Эр-Рияду.

В прошлом году Катар помог в эвакуации американских граждан и тысяч афганских жителей во время дезорганизованного выхода США из Афганистана. Теперь Доха выполняет функции дипломатического представителя Вашингтона в стране, управляемой талибами ("Талибан" – движение, запрещенное в РФ).

Статус Катара в США продолжает укрепляться. В понедельник был подписан контракт стоимостью $30 млрд на покупку самолетов американской компании Boeing, а Суверенный фонд Катара планирует вложить $ 10 млрд в инфраструктуру Соединенных Штатов.

В понедельник в ходе встречи с лидером Катара шейхом Тамимом бин Хамадом бин аль-Тани в Белом доме Байден объявил, что назначит Катар своим основным союзником вне НАТО.

Разногласия по-прежнему есть

Упорное нежелание Дохи устанавливать официальные отношения с Израилем указывают на ее стремление оставаться надежным партнером США, будучи богатым газом государством Персидского залива, при этом проводя независимую международную политику, что нравится не всем чиновникам в Вашингтоне.

В 2017 году Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн устроили экономическую блокаду Катара за его поддержку экстремистских группировок. Соперники выдвинули Дохе ряд требований, в том числе закрыть новостное агентство Al Jazeera, разорвать связи с ”Братьями-мусульманами” и отказаться от военного сотрудничества с Ираном.

Хотя напряженность ослабла со временем, а в прошлом году было отменено эмбарго, Катар продолжает придерживаться собственного подхода к региональным кризисам, отличного, например, от соседнего ОАЭ.

Абу-Даби, а также Иордания, восстанавливают связи с сирийским лидером Башаром Асадом, который считается светским лидером и потенциальным партнером в усилиях по сдерживанию нестабильности в разрушенной войной стране. Катар был одним из самых ярых сторонников повстанческих группировок, которые пытались свергнуть сирийское правительство, и в настоящий момент исключает любую нормализацию отношений с Асадом.

Хотя в этом вопросе позиция Дохи совпадает с мнением Белого дома, ее упорное нежелание установить связи с Израилем идет в разрез с усилиями обеих партий в Вашингтоне по продвижению Авраамского договора 2020 года.

Катар - главный партнер контролирующего Сектора Газа ХАМАСа, признанного США и их союзниками террористической организацией. В прошлом Израиль позволял многомиллионные вливания катарских средств в ХАМАС для поддержания хрупкого перемирия с группировкой. Ряд американских законодателей, комментируя отказ от поставки Катару дронов Predator (Хищник) на сумму $600 млн, ссылаются на поддержку, оказываемую страной ХАМАСу.