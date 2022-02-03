Путин и Макрон в третий раз за неделю поговорили по телефону

3 фев. 22:56

В четверг, 3 февраля, состоялся третий за неделю телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

"Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации", - сказано в заявлении.

В ходе беседы главы государств обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Евросоюза.

Кроме того, Путин и Макрон поговорили о ситуации, сложившейся вокруг Украины. В частности, российский лидер обратил внимание на то, что украинское руководство продолжает совершать провокационные действия, в том числе заявления, которые идут вразрез с минскими соглашениями.