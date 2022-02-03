Власти Крыма готовы временно легализовать все гостевые дома полуострова

3 фев. 23:23

В Крыму может заработать временный федеральный реестр гостевых домов, который будет действовать до принятия законодательных поправок, легализующих этот вид средств размещения – с таким предложением выступил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, сообщила пресс-служба министерства.

"Реестр послужит одним из механизмов регулирования деятельности, который подразумевает для их собственников определенный переходный период и статус легализации, соответственно, не попадая под фискальные санкции либо проверки", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На федеральном уровне сейчас идет работа над двумя законопроектами для легализации гостевых домов: о внесении изменений в действующий закон о туризме и проект нового закона. Первый находится в высокой степени готовности, а второй будут еще обсуждать в течение года, отметили в министерстве, пояснив: принятие закона позволит легализовать в Крыму около 70 тыс номеров и 9 тыс домов и дополнительно ежегодно получать в виде налогов порядка 600 млн рублей.