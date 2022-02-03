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В Грузии умер мужчина, заколотый 82-летним отцом

В Грузии умер мужчина, заколотый 82-летним отцом

В Гори в больнице скончался мужчина, госпитализированный со множеством ранений, которые ему нанес 82-летний отец.

Травмы холодным оружием были нанесены 30 января. Пенсионер находится в предварительном заключении.

"Во время поступления состояние пациента было критическое. Ему провели неотложные операции, и он продолжал лечение в реанимации. Несмотря на лечение, его состояние не удалось стабилизировать, он был в критическом состоянии, и сегодня мы зафиксировали биологическую смерть", - сообщила врач-реаниматолог Инга Элбакидзе, передает телеканал "Рустави 2".

Пенсионеру грозит минимум 13 лет тюрьмы.

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