Российское посольство помогает задержанному в Узбекистане блогеру-путешественнику

3 фев. 22:37

Посольство РФ в Узбекистане находится в контакте с задержанным в Бухаре блогером из Новосибирска Максимом Лымарем.

"Посольство находится в постоянном контакте с Лымарем и правоохранительными органами Республики Узбекистан для скорейшего разрешения ситуации и возвращения нашего соотечественника на родину", - рассказал пресс-секретарь посольства Дмитрий Данилов.

Россиянин был задержан за ввоз дрона, который подлежит обязательной регистрации в республике. Блогер помещен под домашний арест до окончания процедуры уточнения весогабаритных характеристик дрона.