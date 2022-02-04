"Бах и электроника" прозвучат в Тбилиси 

4 фев. 2:28

Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе представит премьеру спектакля THE BACH PROJECT 1. Музыка Баха прозвучит вживую в сочетании с современной электронной музыкой.

В спектакле использованы сюиты Баха для виолончели, которые исполнит виолончелист Маттиа Заппа из Швейцарии, за электронную музыку будет отвечать Ника Мачаидзе.

THE BACH PROJECT 1 будет одной из частей цикла спектаклей, главная идея которых – это поиск "чистых форм и открытых структур".

Премьерные показы спектакля пройдут на сцене Тбилисского Театра королевского квартала 18, 19 и 20 февраля, анонсирует Sputnik Грузия.