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"Бах и электроника" прозвучат в Тбилиси 

&quot;Бах и электроника&quot; прозвучат в Тбилиси 

Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе представит премьеру спектакля THE BACH PROJECT 1. Музыка Баха прозвучит вживую в сочетании с современной электронной музыкой. 

В спектакле использованы сюиты Баха для виолончели, которые исполнит виолончелист Маттиа Заппа из Швейцарии, за электронную музыку будет отвечать Ника Мачаидзе. 

THE BACH PROJECT 1 будет одной из частей цикла спектаклей, главная идея которых – это поиск "чистых форм и открытых структур". 
Премьерные показы спектакля пройдут на сцене Тбилисского Театра королевского квартала 18, 19 и 20 февраля, анонсирует Sputnik Грузия.

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