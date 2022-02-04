100-летие КЧР увековечат памятным геоглифом 

4 фев. 1:36

В скором времени в рамках празднования юбилея региона в Карачаево-Черкесии (КЧР) высадят уникальный геоглиф - надпись "100 лет КЧР" из 2 тыс сосен, рассказала министр природных ресурсов и экологии республики Диана Кочкарова.

"В Усть-Джегутинском районе будет высажен памятный геоглиф, посвященный 100-летию КЧР. 100-метровые символы "100 лет КЧР" будут возведены из 2 тыс хвойных саженцев вдоль федеральной трассы А-155 на участке в районе станицы Красногорская", - сказала Кочкарова, передает ТАСС.

Акция запланирована на 29 апреля - ее участниками станут более 500 человек, в числе которых будут сотрудники министерств и ведомств, муниципальных администраций, работники предприятий и организаций, общественные и волонтерские движения. Саженцы сосны будут высажены на общей площади порядка 2 га.

В КЧР сохранилось трепетное отношение к природе, и создание памятного геоглифа - отличный способ увековечить этот праздник. Его местоположение выбрано на одном из самых оживленных участков федеральной трассы, и он послужит напоминанием о знаменательной для республики дате, добавила Диана Кочкарова.