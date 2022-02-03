Власти Кавминвод для разработки генплана региона примут идеи его жителей

3 фев. 23:57

Фонд ДОМ.РФ и Институт Генплана Москвы начали разработку мастер-плана агломерации Кавказских Минеральных Вод, попросив у жителей региона поделиться своими идеями по развитию краудсорсинговой платформе.

"При подготовке мастер-плана будут учтены запросы и предложения местных жителей, связанные с сохранением экосистемы региона, развитием городской среды, модернизацией транспортной системы и инженерной инфраструктуры, для чего и будут проведены исследование предпочтений населения и ряд проектных сессий, общение с инициативными группами граждан, а для сбора идей будет запущена краудсорсинговая платформа", - сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ, передает "Это Кавказ".

Генплан определит векторы развития Кавминвод на ближайшие 20 лет и детализирует проектные решения для Ессентуков, Пятигорска и Железноводска. До конца 2023 года будут созданы экономическая модель реализации и дорожная карта проекта.