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Власти Кавминвод для разработки генплана региона примут идеи его жителей

Власти Кавминвод для разработки генплана региона примут идеи его жителей

Фонд ДОМ.РФ и Институт Генплана Москвы начали разработку мастер-плана агломерации Кавказских Минеральных Вод, попросив у жителей региона поделиться своими идеями по развитию краудсорсинговой платформе. 

"При подготовке мастер-плана будут учтены запросы и предложения местных жителей, связанные с сохранением экосистемы региона, развитием городской среды, модернизацией транспортной системы и инженерной инфраструктуры, для чего и будут проведены исследование предпочтений населения и ряд проектных сессий, общение с инициативными группами граждан, а для сбора идей будет запущена краудсорсинговая платформа", - сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ, передает "Это Кавказ". 

Генплан определит векторы развития Кавминвод на ближайшие 20 лет и детализирует проектные решения для Ессентуков, Пятигорска и Железноводска. До конца 2023 года будут созданы экономическая модель реализации и дорожная карта проекта.

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