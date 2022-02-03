Правительство выделит 1,2 млрд рублей на чартеры по России

3 фев. 22:15

Туроператоры получат в ближайшие три года 1,2 млрд рублей субсидий на чартеры по России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство продолжит оказывать поддержку туротрасли, субсидии в этом году позволят возместить до 50% затрат на организацию внутрироссийских чартеров.

"В национальном проекте по туризму на эти цели предусмотрен 1 миллиард 200 миллионов рублей ежегодно в течение ближайших трех лет", - сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

Он добавил, что ожидается, что "цены на пакетные туры в популярные российские города станут более доступными, и наше граждане воспользуются такими возможностями для путешествий по стране".