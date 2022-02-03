Зеленский: место переговоров с Россией не имеет значения

3 фев. 21:59

Президент Украины Владимир Зеленский заявил после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что место переговоров с Россией не имеет для него значения.

"Неважно, где именно поставить точку в войне, важно, чтобы все искренне были к этому готовы", - цитирует украинского лидера ТАСС.

Зеленский также поблагодарил главу турецкого государства за посредничество в переговорах Украины и России.

Напомним, ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил о готовности провести в Анкаре переговоры лидеров Украины и РФ.