Китай вкладывается в туркменские газовые месторождения

Китайская и туркменская государственные нефтегазовые компании планируют подписать дополнительные соглашения к существующим контрактам на установку специализированного оборудования и обеспечение обслуживания на газовых месторождениях Туркменистана, пишет Caspian News.

Ожидается подписание дополнительных соглашений к контрактам между ”Туркменгазом” и CNPC (Китайской национальной нефтегазовой корпорацией) в отношении установки специализированного оборудование и обеспечения соответствующего обслуживания на месторождениях Галкыныш, Гарабил и Багаджа, сообщило государственное информационное агентство ”Хроника Туркменистана”. Соглашения оцениваются в сумму $106,2 млн.

Кроме того, ”Туркменгаз” и CNPC намерены подписать договор об изменении условий оплаты за обслуживание, в том числе обеспечение 16 скважин на месторождении Галкыныш химической продукцией и подготовку бурового раствора, а также инженерное сопровождение и предоставление оборудования.

28 января на встрече с правительством президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность использования современных технологий при бурении новых скважин. Он добавил, что инвестиции должны возмещаться за счет природных ресурсов страны. Бердымухамедов одобрил дорожную карту развития международного сотрудничества Туркменистана в области водородной энергетики на 2022-2023 годы. Он напомнил о важности продвижения энергетической дипломатии как неотъемлемого фактора укрепления взаимовыгодного партнерства для обеспечения глобальной энергетической безопасности.

В последние годы Китай увеличил экономическое присутствие в Туркменистане и теперь активно вовлечен в развитие газового сектора центральноазиатской страны. В декабре 2009 года государственная компания ”Туркменгаз” подписала контракты с различными корпорациями, в том числе и c дочерним предприятием китайской CNPC - Chuanging Drilling Engineering Company Limited. В результате был обозначен план создания производственных скважин и наземной инфраструктуры на месторождении Галкыныш. Китайский банк развития выделил $8,1 млрд в виде займов на развитие проекта. В рамках контракта Туркменистан обязался поставлять газ Китаю, таким образом выплачивая предоставленный кредит.

Месторождение Галкыныш, расположенное в Марыйском велаяте на юго-востоке страны, считается самым большим в мире: его запасы оцениваются в 27 трлн кубометров газа. Газ с месторождения поступает в Китай по трубопроводу Центральная Азия - Китай. Мощность газопровода - 40 млрд кубометров газа ежегодно, при этом пропускная способность трех веток трубопровода может быть увеличена до 55 млрд кубометров в год. В январе президента Бердымухамедов заявил, что Туркменистан готов увеличить поставки газа в Китай. В рамках уже заключенных контрактов, объемы туркменского газа, поступающего в Китай, увеличатся до 65 млрд кубометров в год после завершения строительства четвертой ветки газопровода.

В рамках первой фазы индустриального развития месторождения Галкыныш были прорублены 22 скважины и построены два газоперерабатывающих завода с общей мощностью в 30 млрд кубометров в год. В целом, ожидается осуществления трех фаз развития Галкыныша. В августе прошлого года Бердымухамедов инициировал бурение трех новых скважин на месторождении в рамках контракта между ”Туркменгазом” и CNPC. Завершить проект планируется в течение 30 месяцев. Чтобы выплатить долг за оказанное содействие, Туркменистан поставит Китаю 17 млрд кубометров газа в течение трех лет.

Сейчас в Туркмении заняты развитием энергетической промышленности. Львиная доля ВВП страны обеспечивается углеводородами, в частности, природным газом, значительная часть которого экспортируется в Китай.

26 января Бердымухамедов распорядился, чтобы Центральный банк обеспечил государственные ”Туркменгаз” и ”Туркменгеологию” кредитом в размере $67 млн на развитие нефтегазового сектора. Президент также поручил ”Туркменгазу” постоянно мониторить растущий спрос на туркменский природный газ, планировать краткосрочные и долгосрочные программы производства, полностью удовлетворять внутренний спрос, а также выполнять обязательства по контрактам перед иностранными покупателями.

Государственный концерн ”Туркменнебит” недавно договорился с российской компанией ”Татнефть” об увеличении производства на нефтегазовом месторождении Готурдепе. По словам вице-премьера Шахыма Абдрахманова, в ближайшем будущем будет подписано дополнительное соглашение об увеличении существующих скважин в районе Готурдепе. ”Туркменнебит” и ”Татнефть” сотрудничают на месторождении Готурдепе уже более 13 лет.