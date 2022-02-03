СМИ: канцлер Германии приедет в Россию 15 февраля

3 фев. 21:47

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует отправиться с визитом в Россию 15 февраля. Об этом пишет источник, знакомый с ситуацией.

По данным газеты Suddeutsche Zeitung, конфликт вокруг вещания государственных СМИ в обеих странах вызывает дополнительную напряженность в преддверии инаугурационного визита канцлера ФРГ в российскую столицу, передает РИА Новости.

Напомним, ранее комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии. В ответ министерство иностранных дел России сообщило об остановке работы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW). Кроме того, МИД РФ собирается инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.