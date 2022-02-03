В ООН прокомментировали блокировку RT DE

3 фев. 20:59

ООН выступает за свободное распространение СМИ во всех странах. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя запрет на вещание RT DE в Германии.

"Я не в курсе соответствующих законодательных актов, поэтому у меня нет конкретного комментария (по этой ситуации - ред.). В целом мы хотим, чтобы во всех странах разрешалось свободное распространение СМИ", - цитирует его РИА Новости.



Напомним, ранее комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии. В ответ министерство иностранных дел России сообщило об остановке работы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW). Кроме того, МИД РФ собирается инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.