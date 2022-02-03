В Дагестане нашли тайник с почти 1,5 тоннами осетровых

3 фев. 21:26

Житель Дагестана пытался провезти в автомобиле с тайником 1,3 тонны осетровых рыб, сообщает ГУ МВД России по СКФО.

Мужчина 39-ти лет оборудовал в машине специальный тайник, в котором вез 458 туш рыб осетровых, его остановили на контрольно-пропускном пункте "Кочубей".

Незаконно выловленная рыба была изъята. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ).