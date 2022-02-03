В Грузии рассказали, как сильно вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации

3 фев. 20:55

Вакцина от коронавируса COVID-19 снижает риск госпитализации почти на 91%. К такому выводу пришли в Центр по контролю заболеваний Грузии.

Эксперты проанализировали, что в период с 15 марта по 31 декабря 2021 года госпитализация потребовалась 8401 человеку, сделавшему ранее прививку от COVID-19. За это же время в больницы попало 130 648 непривитых граждан.

Таким образом, в Центре по контролю заболеваний выяснили, что потребность в реанимации и критического ухода на 94,1% ниже, чем у невакцинированных.

Согласно отчету, в период после иммунизации зарегистрировано 7 случаев летального исхода. Исследование показало, что 5 из 7 смертей не были связаны с вакцинацией, передает "Грузия Online".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 386 млн, из них более 5,7 млн человек скончались. По данным официального сайта StopCov, в Грузии выявили 1 250 108 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 038 391 житель страны, умерли - 15 102.