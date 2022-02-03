Жители Узбекистана получат возможность жаловаться на плохие дороги онлайн

3 фев. 21:05

В Узбекистане будет запущена государственная онлайн-платформа Shaffof yo'l, она позволит гражданам жаловаться на плохие дороги и неработающие светофоры в республике.

Платформа в тестовом режиме заработает с 1 июля 2022 года. На ней будут разделы с жалобами граждан на дороги (с фото и видео), карта строительства, реконструкции и ремонта автодорог в республике. Кроме того, пользователи смогут голосовать за выделение средств для ремонта конкретных дорог. Такую практику сделают ежегодной.

Онлайн-платформа Shaffof yo'l будет полностью запущена с 1 января 2023 года.