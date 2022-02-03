Началось строительство самого длинного подвесного моста в Азербайджане

3 фев. 20:53

В Азербайджане возводится подвесной мост через реку Агсучай, он станет самым длинным подвесным мостом в республике.

Строительство ведется на автодороге Муганлы-Исмайыллы-Габала, сообщил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли. Длина моста составит 1135 метров.

Он отметил, что работы осложняются тем, что нужно проводить противооползневые мероприятия, строить дренажные системы. Особое внимание уделяется первым 14 км дороги - там сложный рельеф, необходимы геологические и гидрогеологические исследования.

В Госагенстве добавили, что на дороге за подвесным мостом расположен туннель, на въезде в него в настоящее время также ведутся работы.

Масштабная реконструкция дороги Муганлы-Исмайыллы-Габала сократит трассу почти на 10 км, дорога будет расширена с двух до четырех полос.